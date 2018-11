Domper voor OM: vrijspraak voor voorbereiden liquidatie op drugsbaron Hensley Juliette (55) in Oss

AMSTERDAM/OSS - Drie mannen uit Amsterdam zijn dinsdagmiddag vrijgesproken van het voorbereiden van de moord op drugsbaron Hensley Juliette in Oss in 2017. Het Openbaar Ministerie eiste eerder nog celstraffen van acht jaar tegen twee van de drie.

Mustafa G. en Youssef B., allebei genoteerd in de hoofdstedelijke veelplegers Top 600, werden in mei 2017 ter hoogte van Zaltbommel klemgereden en aangehouden door een arrestatieteam van de politie. Zij waren volgens het OM onderweg naar Oss waar hun beoogde doelwit op dat moment in een restaurant zat. Ze volgden hem al een aantal dagen via een peilbaken dat onder zijn witte VW Touran was geplaatst.

Met de aanhouding van de mannen is volgens het OM een liquidatie voorkomen. De afgelopen zes jaar vonden in en om Amsterdam diverse liquidaties plaats. Dit baart het Openbaar Ministerie zorgen. ,,Het excessieve geweld waarmee deze liquidaties gepaard gaan, is zeer zorgelijk.”

,,Slachtoffers worden doorzeefd met kogels, soms terwijl zij zich op de openbare weg bevinden. Dit heeft tot gevolg dat er tijdens liquidaties, dan wel pogingen daartoe, onschuldige burgers worden geraakt of kunnen worden geraakt door rondvliegende kogels”, aldus officier van justitie Marloes ter Veer in haar requisitoir.

Niet genoeg bewijs

Hoewel ze hun mogelijke slachtoffer al een paar dagen volgden met een zender en een van hen een kalasjnikov had, vindt de rechtbank het niet bewezen dat de mannen van plan waren iemand om het leven te brengen. Ze worden wel veroordeeld voor onder meer een poging tot woningoverval.

De 24-jarige man heeft drie jaar cel gekregen voor de overval en omdat hij in het bezit was van de kalasjnikov. De 28-jarige verdachte is veroordeeld door 106 weken cel en de derde verdachte werd vrijgesproken van alle verdenkingen.

Wie is Hensley Juliette?

Hensley Juliette, het vermeende doelwit van de liquidatie, werd in januari veroordeeld tot drie jaar cel en een boete van 13.000 euro wegens betrokkenheid bij de smokkel van 19 kilo cocaïne naar Schiphol in snijbloemen uit Colombia. De vijftiger zit zijn straf naar eigen zeggen uit in een gevangenis met een open regime waardoor hij vrij in- en uit kan lopen en aanwezig kon zijn in de rechtszaal.