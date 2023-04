Donker Keent brengt publiek terug naar spanning van oorlogstijd

TOP Os­s-smaakmaker Margaritha over vermeende interesse: ‘Je wil het niet gelijk geloven, maar het is mooi om te horen’

Waar speelt Jearl Margaritha na dit seizoen? In de top van de Keuken Kampioen Divisie, bij een eredivisieclub of in het buitenland misschien? De smaakmaker van TOP Oss is zeer waarschijnlijk aan zijn laatste weken bij de club bezig.