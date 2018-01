Doorrijder Oss: aangifte gedaan, tip over kenteken en belangrijke getuige gezocht

Belangrijke getuige

In totaal zijn er bij de politie zeven bruikbare tips binnengekomen over de bestuurder. Vandaag wordt er in het bijzonder gezocht naar een belangrijke getuige. ,,We zijn specifiek op zoek naar een jongeman die het ongeluk bij de rotonde waarschijnlijk heeft zien gebeuren”, vertelt Reijnders. ,,Hij is daarna blijkbaar in een café daar in de buurt geweest.”