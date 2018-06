Doorrijder Osse zaak blijft achter de tralies

Op 18 september is de inhoudelijke behandeling van de zaak, die in Oss tot veel tumult heeft geleid. De 39-jarige verdachte, afkomstig uit Driebergen-Rijsenburg, reed met oud op nieuw op de Berghemseweg een vrouw aan. De vrouw raakte zwaargewond, maar de chauffeur reed door. Even later moest aan de Looveltlaan -ook in Oss- een man opzij springen voor de bestelbus waarin de verdachte reed.