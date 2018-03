Drie jongemannen plegen gewapende overval op Domino's pizza in Oss

Oss luidt landelijke Opschoondag in met 3100 kinderen

15 maart OSS - In Oss gaat Landschapsbeheer Oss in samenwerking met gemeente Oss en samen met 3.100 schoolkinderen, diverse verenigingen en 350 vrijwilligers een grote voorjaarsschoonmaak inluiden op 15 plekken in de stad en omliggende natuurgebieden.