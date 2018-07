Drie jongens gewond bij geweldsdelict in Oss

Oud-wethouder Gé Wagemakers werkt aan boek: 'Hoofd­stuk over VVD schrijf ik als laatst'

16:25 OSS - Gé Wagemakers doet een boekje open over zijn leven in de lokale politiek. Letterlijk. De oud-wethouder uit Oss denkt dat hij genoeg te vertellen heeft om een boek mee te vullen. Verwachte publicatie over een jaar of anderhalf.