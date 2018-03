Drie mannen aangehouden voor handel in cocaïne bij drugsactie 'Witte Donderdag' in Oss en Ravenstein

OSS - Twee mannen van 37 en 28 uit Oss en een 34-jarige man uit Ravenstein zijn donderdag opgepakt in Oss op verdenking van handel in harddrugs. Dat gebeurde tijdens een drugsactie van de politie, genaamd Witte Donderdag.

De drie mannen zouden in hun woonomgeving al langere tijd voor overlast zorgen.

Bij de politie kwam eerder al informatie binnen dat twee van de mannen zich bezighielden met handel in cocaïne. De derde verdachte kwam pas later in beeld. Mensen die in de buurt wonen van de verdachten zouden al langere tijd hinder ondervinden maar durfden niet goed naar de politie te stappen uit angst voor de gevolgen.

Gereedschap en AED

In de loop van de middag en avond werden de drie verdachten tijdens de actie Witte Donderdag aangehouden in Oss en Ravenstein. Verdovende middelen en geld zijn in beslag genomen. Ook is er gestolen gereedschap gevonden en een AED die vermoedelijk van diefstal afkomstig is.