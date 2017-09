Drie wielrenners gewond na aanrijding in Oss: 'Ik denk dat ze er niks aan kon doen'

Een groepje van tien of elf renners van de Berghemse wielertourclub reed over de Brierstraat richting Heesch. Een automobiliste kwam hen tegemoet en sloeg plots linksaf de Willibrordusweg in. ,,Ze reed vol op ons in, wij vlogen er vol op. Erwin op de motorkap, ik erbovenop", zegt Van der Loop. ,,Ze riep dat ze verblind was door de zon en ons totaal niet had gezien. Ik denk dat ze er echt niks aan kon doen. Je rijdt niet zomaar in op een groep wielrenners."