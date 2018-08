Dromen komen uit voor dj uit Geffen

Big Brother is watching Oss: 'Die bewakings­ca­me­ra's staan overal tegenwoor­dig'

6:43 OSS - Het duurt niet lang meer of de mobiele bewakingscamera hoort bij het straatbeeld in Oss. De gemeente zet het apparaat steeds vaker in bij evenementen of na incidenten. Op de kermis staan er zeven, bij café 't Berghje twee.