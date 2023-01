‘Dry january’ populair in Nijmegen, Mook en Heumen

Ook Mook en Middelaar en Heumen scoren goed. In de lijst met kleine gemeenten staan ze op plek drie en zes. In verhouding doen er in Mook en Middelaar bijna net zo veel mensen mee aan de alcoholvrije maand als in Nijmegen.



Tips

De ranglijst is geen exacte wetenschap, maar geeft wel een indicatie voor de populariteit van dry january. Slechts een deel van de mensen die proberen een maand lang geen alcohol te drinken, meldt zich aan bij Ik Pas. Het merendeel doet het op eigen houtje. Wie zich aanmeldt, krijgt geregeld per e-mail tips om de alcoholvrije maand vol te kunnen houden.



Via campagnes hebben de gemeenten Nijmegen, Heumen en Mook en Middelaar hun inwoners aangespoord mee te doen en zich aan te melden. Volgens een woordvoerder van Ik Pas is dat succesvol. ,,We zien dat Gelderland-Zuid het goed doet ten opzichte van de rest van Nederland”, zegt hij. Ook vorig jaar scoorden deze drie gemeenten hoog in de ranglijsten.