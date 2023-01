Dubbelslag Landry Dimata helpt NEC tegen matig FC Emmen aan vierde zege van het seizoen

NEC heeft tegen laagvlieger FC Emmen haar vierde zege van het seizoen geboekt. Grote man aan Nijmeegse zijde was Landry Dimata, die al voor rust twee keer scoorde en NEC op koers bracht voor een driepunter. Na de pauze kwam NEC niet meer in de problemen: 3-1.

NEC nam het met een gehavende selectie op tegen FC Emmen, waar voormalig NEC-speler Ole Romeny een basisplaats had. Niet alleen ontbraken de geschorsten Oussama Tannane en Souffian El Karouani, maar ook Magnus Mattsson haakte op het laatste moment af, omdat hij niet fit genoeg was om te spelen.

Daardoor verving niet hij, maar Mikkel Duelund, die wil vertrekken omdat hij ontevreden is over zijn gebrek aan speeltijd, Tannane als nummer tien. Ibrahim Cissoko fungeerde als linksbuiten, waar Mattson normaliter speelt, en Calvin Verdonk nam de plek in van El Karouani.

Storm ging liggen

NEC begon overtuigend aan de wedstrijd tegen FC Emmen. De thuisclub zette de tegenstander meteen onder druk en dat resulteerde al in de minuut in de 1-0. Landry Dimata benutte een strafschop, nadat Cissoko na een goede passeeractie onderuit was gehaald door Jari Vlak.

Daarna ging de storm van NEC behoorlijk liggen en gebeurde er lange tijd weinig voor beide doelen. FC Emmen was wel het gevaarlijkste. Bart van Rooij voorkwam met het hoofd een zeker lijkende treffer van Mark Diemers en Ahmed El Messaoudi schoot in kansrijke positie recht op Jasper Cillessen.

NEC was zeer effectief en verdubbelde in de 36e minuut de voorsprong. Dimata werd weggestuurd door Elayis Tavsan en schoot raak, waar hij ook de bal breed had kunnen leggen op de meelopende Mikkel Duelund. De goal werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar de VAR corrigeerde de beslissing van de grensrechter.

Felle start van de tweede helft

NEC zat op rozen, maar liet FC Emmen vlak voor rust toch terugkomen in de wedstrijd. Richairo Zivkovic draaide veel te makkelijk weg bij Philippe Sandler en tikte de bal langs Cillessen. NEC was het even helemaal kwijt en ontsnapte een minuut later zelfs aan de 2-2. Cillessen redde knap op een schot van El Messaoudi.

De pauze deed NEC goed, want de ploeg startte ook fel aan de tweede helft. Dat leverde al in de minuut de 3-1 op. Cissoko stifte de bal na een voortreffelijke steekpass van opnieuw Tavsan schitterend over Mickey van der Hart heen. De VAR keek wederom naar buitenspel, maar liet het doelpunt staan.

Volledig scherm Ibrahim Cissoko juicht na zijn doelpunt voor NEC. © Pro Shots / Stefan Koops

NEC had in het restant niets meer te vrezen van FC Emmen. Het elftal kreeg alle tijd en ruimte om op zoek te gaan naar meer treffers. Dimata was een paar keer dicht bij zijn hattrick en Cissoko en Tavsan bleven het publiek vermaken met leuke acties, maar gescoord werd er niet meer.

