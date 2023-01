DVOV strikt Sven van Roekel als nieuwe hoofdtrainer

Van Roekel is momenteel trainer bij VVA Achterberg, dat op de tweede plaats staat in de derde klasse A van het zaterdagvoetbal.

Eerder was hij tussen 2020 en 2022 trainer van vierdeklasser DFS Opheusden. Dat was toen zijn eerste klus als hoofdtrainer in het seniorenvoetbal. Een succes werd het niet, want in het voorjaar van 2022 werd hij door DFS voortijdig aan de kant gezet, onder meer vanwege teleurstellende resultaten.