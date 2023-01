Een op de vijf jongeren wordt na jeugdzorg dakloos: ‘Worden losgelaten, terwijl ze er niet klaar voor zijn’

Toch extra herkansing bij eindexa­mens? De minister wil het niet, maar dat zegt nog niks

De periode waarin er herexamens en sommige examens worden afgenomen wordt verlengd. Maar of er nog meer wordt geregeld voor de middelbare scholieren die dit jaar eindexamen gaan doen - na drie door corona verstoorde schooljaren - is nog zeer de vraag. De politiek buigt zich er waarschijnlijk de komende weken over.

23 januari