Een Poolse zondag in Oss met voor elk wat wils

OSS - Toeval of niet: de Poolse medemens uit de regio beleefde een drukke halfvastenzondag. Aan de Osse Kloosterstraat voetbalde Tytani CITO 3, in de 'Visserskerk' was een eucharistieviering en in de bios draaide de misdaadfilm 'Kobiety Mafii'.

"CITO is méér dan een voetbalclub; we vullen onze maatschappelijke rol graag in", stelt Theo van der Putten, voorzitter van het Osse CITO, en bezweert dat het 'Polenteam' net als de drie Turkse elftallen helemaal is ingeburgerd binnen zijn volksclub aan de Osse Kloosterstraat. Die jongens, en van sommigen ook hun kinderen, zijn gewoon lid van CITO. Verweven met onze club ook. Alleen die derde helft: die mag wat uitbundiger. De meeste spelers, die kris-kras door Oss en ook buiten Oss wonen, zoeken na afloop snel hun gezinnen op."

In de bioscoop is het later in de middag druk met Poolse filmliefhebbers. Frank Schel van Kinepolis: "We draaien vandaag inderdaad 'Kobiety Mafii': zo'n ouderwetse schieten-.-tieten- en helikopterfilm. Volle zaal verzekerd."

Uitverkocht

"We draaien met enige regelmaat Poolse films", vult theatermanager Colette Schuijers aan. "Daaraan is behoefte; de voorstellingen zijn steevast tot de laatste stoel uitverkocht. Voorheen vertoonden we ook Turkse films, die ook goed liepen. Probleem alleen was dat we die ook doordeweeks moesten draaien. Dat paste niet in ons schema."

Tegen half vijf loopt ook de Osse Visserskerk vol. Het is alleen even wachten voor de Poolse katholieken in de houten banken en voor de gelovigen die speciaal voor de biecht komen en achter in de kerk blijven staan. Ksiadz ('zeg maar pastor') Bartomiej Malys is, samen met zijn collega Pavel Marek, wat verlaat. Het gevolg van spreekwoordelijke racen tegen de klok, zo blijkt: "Elke zondag rijd ik zo'n driehonderd kilometer om in vier kerken in Limburg en Brabant een Poolse mis te verzorgen."