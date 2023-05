Een uitgebreid ontbijt tussen de winkels van De Ruwert - 'Het ziet er weer zo lekker modern en fris uit allemaal’

Drukkerij Wihabo failliet: honderd man op straat, onderzoek naar mogelijke doorstart

GEFFEN - Drukkerij Wihabo uit Geffen heeft het personeel dinsdagmiddag verteld dat het failliet is. De toekomst van de meer dan honderd medewerkers van het familiebedrijf is onzeker; een curator onderzoekt of een doorstart mogelijk is.