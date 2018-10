Efteling vertelt niet álles over onderhoud, uit vrees voor 'onttovering'

Video Herden­kings­plek spoordrama Oss opgeruimd: 'Je kunt rouwproces niet oneindig verlengen'

11:53 Precies drie weken na het spoordrama is donderdagmorgen begonnen met het opruimen van de herdenkingsplek bij station Oss-West. De duizenden knuffels, bloemen, kaarten en kaarsen worden in dozen gelegd en gaan per vrachtwagen naar de gemeentewerf. Daar worden alle spullen voorlopig bewaard.