Eigenaar gesloten café Schutskooi in Oss staat met lege handen na uitspraak Raad van State

UPDATE Verdachte geeft ander de schuld van steekmoord in Oss

12:04 OSS – Armen P. zei woensdag in de rechtbank dat niet hij, maar een vriendin Marek Skonieczny bijna een jaar geleden doodstak in een steegje aan de Molenweg in Oss. De verdachte zelf zou op de grond hebben gelegen en het vermoedelijke doelwit zijn geweest voor de vrouw, betoogde P. De rechters stelden vragen om te snappen hoe dat scenario fysiek mogelijk was, maar slaagden er niet in om dat te begrijpen.