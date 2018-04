Eigenaar Lunenburg bij PAUW over verbod rookruimtes: Het wordt oorlog met onze gasten

LOOSBROEK – Eigenaar Rob Lunenburg van een van de grootste discotheken in Brabant verwacht dat het oorlog wordt met zijn gasten nu duidelijk is geworden dat de rookruimte in zijn uitgaanscentrum binnen twee jaar dicht moet. Dat zei hij vrijdagavond in actualiteitenprogramma PAUW. ,,Een discotheek met een rookverbod is al niet te handhaven, laat staan dat je de gasten geen alternatief meer kan bieden.”

Het kabinet wil Lunenburg en andere ondernemers nog circa twee jaar de tijd geven om alle rookruimtes definitief te sluiten. Alleen in deze speciaal aangewezen ruimtes mag op dit moment nog worden gerookt: sinds 2008 geldt er een rookverbod in de horeca.

Het gerechtshof in Den Haag bepaalde in februari evenwel dat ook die rookruimtes dicht moeten, in een rechtszaak die was aangespannen door de antirookvereniging Clean Air Nederland (CAN).

'Verkeerd signaal'

Dat is voor Rob Lunenburg slecht nieuws: hij investeerde ruim 75.000 euro in een ruimte die speciaal voor rokers was ingericht. Dat hij die nu moet gaan afbreken, betekent mogelijk het einde van zijn tent. ,,Het is een verkeerd signaal om helemaal geen alternatief meer te bieden”, vertelde hij in de uitzending van PAUW. ,,Nu zijn het opnieuw wij horecaondernemers die de pineut zijn.”

In Discotheek Lunenburg komen zo'n 2.000 mensen op een drukke avond. Ongeveer tien procent daarvan zit op hetzelfde moment in zo’n rookruimte. Die moet Lunenburg binnen zien te houden, ‘anders staat het straks helemaal vol met rokers voor de deur’.

,,Dat is gewoon niet te handhaven. Voer dan gewoon een totaalverbod in op het verkoop van sigaretten. Als ze het niet bij ons mogen, doen ze het wel thuis.”

'Zorgvuldige oorlog'

Daar is Ton Voeten van Clean Air Now, die ook bij PAUW aan tafel zat, het niet mee eens. Volgens hem kunnen niet-rokers in horecagelegenheden sociale druk voelen om naar mensen in rookruimtes toe te gaan.

Medewerkers van cafés en restaurants worden volgens hem bovendien aan rook blootgesteld als ze de rookruimtes moeten opruimen. ,,Met deze voorzieningen stimuleer je mensen om te gaan roken. Daarmee geef je een verkeerd signaal af, want roken is een zware verslaving”, reageerde hij.

Volgens staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) zal de afschaffing van de rookruimtes de komende twee jaren in zorgvuldige stappen gebeuren, dus in overleg met de horeca. ,,Ik voer een oorlog tegen het roken, maar wel een zorgvuldige oorlog'', aldus de staatssecretaris. ,,Het moet in ons tempo. Ik wil met de horeca in overleg hoe we dat fatsoenlijk kunnen afbouwen.''

