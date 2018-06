Eigenaar van Indiaas restaurant Athiste Mahal in Oss overlijdt plots op 55-jarige leeftijd

De in Sri Lanka geboren Rajagopal streek in 2002 neer in Oss, waar hij een vriend uit de brand hielp bij het opstarten van een restaurant. De vriend nam de benen, waarna Rajagopal de zaak aan de Hooghuisstraat overnam. ,,Ik moest mijn baan opzeggen. Ik ben eigenlijk een technische man, maar moest leren koken omdat we opeens een restaurant zonder kok runden. Binnen vijf maanden had ik het onder de knie", vertelde de Sri Lankaan twee jaar geleden tegen het Brabants Dagblad.