Eigenaren Bomenpark en Bistro Louis openen tweede horecazaak in Peperstraat Oss: Bar15

OSS - De horecastraat van Oss krijgt er begin volgend jaar een nieuwe zaak bij: Bar15. De mannen achter populaire restaurants 't Bomenpark in Heesch en Bistro Louis in Oss tekenen voor de exploitatie van de nieuwe bar in de Peperstraat.

Achter de naam gaan geen spannende verhalen schuil, zegt ondernemer Niels van de Kamp. Hij gaat samen met Eric Rassaerts en Ruud Tielemans het avontuur van een derde zaak aan. ,,We zitten op Peperstraat 15 en het wordt echt een bar. Bar15 dus", zegt Van de Kamp. De bar opent tegenover restaurant Bistro Louis, dat door dezelfde ondernemers wordt bestierd.

De drie huren het pand op nummer 15 sinds half april. Ze wilden dat in eerste instantie gebruiken als opslag voor spullen van meerdere ondernemers in de Peperstraat. ,,Maar daar zaten meer haken en ogen aan dan gedacht", stelt Van de Kamp. Hij doelt onder meer op het regelen van de verzekering. Het plan om na verloop van tijd horeca in het pand te beginnen, kwam daardoor in een stroomversnelling.

Sfeer

De ondernemers stellen toekomstige gasten 'mooie wijnen, fijne bieren, heerlijke gin’s en smaakvolle hapjes' in het vooruitzicht. De plannen voor Bar15 zijn nog niet in beton gegoten. ,,Met plaatjes stelden we een moodboard samen. We gaan toewerken naar die sfeer", zegt Van de Kamp.