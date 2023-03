Eigenaren cafetaria De Nozems opgelucht: de vergunning om bij de pont ijs te verkopen komt eraan

MEGEN - Ze zaten er best over in de rats, de eigenaren van cafetaria en ijssalon De Nozems in Megen. Ze vroegen bij de gemeente Oss een vergunning aan om tijdens de zomermaanden ijs te mogen verkopen aan de Brabantse kant van het veer Megen-Appeltern. Maar dat bracht een ander op hetzelfde idee.

Inmiddels zijn de gemoederen bedaard. Deze week ontvingen ze het verlossende telefoontje van de gemeente dat de andere kandidaat zijn aanvraag niet op orde had en dat de loting die stond gepland niet door hoeft te gaan. Mondeling werd de vergunning alvast toegezegd.

,,In onze argeloosheid dachten we dat het aanvragen van een vergunning voor een ijswagen appeltje-eitje zou zijn. Nou, niks bleek minder waar”, vertelt Patrick Eekhof één van de uitbaters van De Nozems. Zijn levens- en zakenpartner Suzanne Harland vult aan. ,,Omdat het een zogenaamde schaarse vergunning voor een seizoensgebonden standplaats betreft, is de gemeente verplicht om iedereen de gelegenheid te bieden zich hiervoor in te schrijven.”

Goed idee gekaapt

Ze nemen de gemeente Oss niets kwalijk, maar vinden het frustrerend dat een goed idee op deze manier eenvoudig gekaapt kan worden. Ook al omdat er geen kwaliteitseisen aan de uitgifte van de vergunning worden gesteld en toewijzing geschiedt middels loting. ,,Feitelijk is het zo dat iemand de vergunning kan verwerven en er vervolgens verder niets mee doet. Met dat in gedachten wordt het ook een middel om een eventuele concurrent uit te schakelen,” aldus Suzanne.

In oktober 2021 streek het paar neer in het voormalige café-cafetaria aan de Wilhelminastraat in Megen. Ze wilden niet per se de horeca in, maar de kennismaking met het pand was een soort liefde op het eerste gezicht. Er werd een bedrijfsplan geschreven en zonder ook maar enige horeca-ervaring openden ze de cafetaria. En omdat ze beiden ijsliefhebbers zijn werd de aanpalende ruimte al snel verbouwd tot ijssalon.

Suzanne: ,,Omdat we geen enkele ervaring hadden pakten we letterlijk briefjes bij de bestellingen in met de vraag om suggesties tot verbetering. Dat waardeerden de klanten. Misschien dat we daarom ook wel zo snel vertrouwd zijn geraakt in Megen en merkten dat de mensen graag hun frietje en ijsje bij ons komen halen. Samen met de toeristen die ons stadje aandoen zorgde dat ervoor dat we al gauw een goede omzet draaiden.”

Onlangs tikten ze een ijscofiets op de kop. ,, Die zijn we nu aan het opknappen, om ermee in de zomer naar het veer toe te rijden. Ik hoop dat het allemaal niet voor niets is”, besluit Patrick.