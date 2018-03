Eigenzinnige Toon Jaspers stapt uit de politiek: 'Moeilijk om ja te zeggen als je nee bedoelt'

Toon Jaspers (71) was bijna een kwart eeuw een vaste waarde in de gemeenteraden van Ravenstein en, na de fusie in 2003, in die van Oss. 'Met Toon weet je het nooit', kopte het Brabants Dagblad sindsdien in een andere netelige kwestie. Jaspers bleef een eigenzinnig karakter binnen het CDA. Hij koestert dat imago. ,,Ik vind het moeilijk om ja te zeggen als ik nee bedoel."

Volgens Jaspers is politiek simpel. Campagnevoeren doe je niet alleen een paar weken voor de verkiezingen, dat doe je het hele jaar door. Het persoonlijke contact staat bij Jaspers hoog in het vaandel. Niet voor niks stemde het CDA indertijd als enige tegen het opheffen van de kleine gemeente Ravenstein. ,,Maar toen het eenmaal besloten was, heb ik me ingezet voor het beste vervolg. In mijn ogen was dat niet aansluiten bij Landerd of Grave. En ook niet opsplitsen. Samen naar de gemeente Oss, dat was in onze ogen het beste voor onze inwoners. Ik denk dat iedereen het er achteraf over eens is dat het de beste keuze was."