Emté in Ravenstein eerste Coop

Horeca­nieuws: Brownies & Downies wordt 'Lekker Ver­trouwd' in Oss

10:50 OSS - Een kleine stoelendans bij Brownies & Downies in Oss. Franchisenemer Patrick Passage neemt na vijf jaar afscheid van de keten en gaat in de vestiging aan de Oostwal zelfstandig verder met lunchroom 'Lekker Vertrouwd'. Brownies & Downies is daarom naarstig op zoek naar een nieuwe ondernemer voor een nieuwe locatie in de stad.