En dan moet je als zeldzame, monumentale schakelkast opeens verkassen op je oude dag

Billenknij­per (27) krijgt celstraf voor aanranding 16-jarig meisje in Oss parkje

DEN BOSCH/OSS Een dronken man (27) kneep een 16-jarig meisje, dat met haar vrienden Koningsdag vierde in een parkje in Oss, in haar bil. Politierechter H. Sackers legde de man voor aanranding van een kind een celstraf op van 4 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk. De verdachte was niet aanwezig bij zijn rechtszaak.