Enorme drukte verwacht: uitvaart doodgeschoten Peter Netten (30) verplaatst naar Lievekamp Oss

Dierenbeu­len versprei­den gehaktbal­len met spijkers en gebakken sponzen in Oss: 'Achterlij­ke actie'

13:21 OSS - Opnieuw is het raak in de omgeving van het Honden Losloopterrein in Oss. In de omgeving waar in maart al meerdere malen in frituurvet gebakken sponzen werden verspreid, om honden te verwonden, zijn de afgelopen tijd zelfs gehaktballen met spijkers erin gevonden. En nog meer gebakken sponzen.