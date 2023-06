Enquête: meer dan vijfduizend inwoners van Oss hebben maanden na coronabesmetting nog klachten

Osse boeren zaaien gesponsor­de stukken land in met bloemen om biodiversi­teit op te krikken

OSS/HERPEN - Wie in het Osse buitengebied meer bloemen wil en dus meer bijen en vlinders, kan een boer sponsoren. Voor 2500 euro legt de boer dan een veld of lange strook met bloemen aan voor jou of een groep mensen, voor meer biodiversiteit.