Enquête wijst uit: Osse centrumondernemer blij met koopzondag en fietsverbod

OSS - Van de koopzondagen tot fietsen in het centrum: eigenlijk is de ondernemer in de Osse binnenstad best tevreden over de huidige koers. Dat blijkt uit een uitgebreide enquête onder honderd winkeliers. De resultaten werden donderdagavond gepresenteerd tijdens een drukbezochte bijeenkomst van het COO in de Groene Engel.

In de groepsapp van de Osse centrumondernemers komt één vraag keer op keer terug: zijn we komende zondag nou open of niet? Vaak gevolgd door een ellenlange discussie. Daar wilde Stephan Damen, kersverse voorzitter van winkeliersvereniging COO, vanaf. Hij trok daarom langs bijna al zijn collega’s in de binnenstad en bracht de wensen in beeld.

En wat blijkt? De doorsnee ondernemer vindt dat Oss lang niet zo gek bezig is. Als het gaat om de koopavond op donderdag bijvoorbeeld. Driekwart geeft aan die gewoon in stand te willen houden. Slechts een handvol winkeliers wil een verplaatsing naar de vrijdag of zelfs helemaal stoppen met de koopavond. Een kleinere meerderheid wil daarnaast de speciale Black Friday behouden.

Ook de behoefte aan de koopzondag is onderzocht, nu gehouden op elke laatste zondag van de maand. Slechts een enkele ondernemer wil daarmee stoppen. Nog minder winkeliers willen élke zondag open. Uit de enquête blijkt dat veel ondernemers de openingstijden op de zondagen willen harmoniseren. Bijvoorbeeld tussen 12.00 en 17.00 uur. Nu openen nog te veel winkels op wisselende tijden de deuren.

Fietsen

Als het over fietsen in het centrum gaat, zijn de meningen meer verdeeld. 55 procent van de ondervraagden is het met het Osse college eens dat dat verboden moet worden.