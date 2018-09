Zoals elke ochtend ligt de krant voor mij op tafel en zoals elke ochtend lees ik de column van Nynke de Jong. Deze ochtend lees ik 'Peilloos verdriet', voel ik mee en pak ik mijn schriftje, mijn pen en schrijf ik met Nynke mee.

'Verdriet voor families die je niet kent, maar die iets hebben meegemaakt wat iedereen had kunnen overkomen, en wat iedereen vreest.' Het kostbaarste bezit van de mens. 'Een kind zorgt ervoor dat je ineens een liefde voelt die zo allesomvattend is, dat je hem nooit helemaal kunt bevatten. De liefde dringt door tot in de kieren van je hart. Hij overweldigt je, maakt dikwijls de rest van de wereld bijzaak. Liefde, de rest is ruis. Tegelijkertijd maakt een kind ook een luikje in je hart. Een deurtje dat je nooit open wilt doen. Want daarachter huist de angst. Angst dat het fout kan gaan. Dat iemand je kind iets kan aandoen. Dat er slootjes zijn waar ze in kunnen kukelen, automobilisten die ze over het hoofd zien, balkons waar ze vanaf kunnen vallen. Die angst alleen al is teveel. Je moet het luikje dichthouden. Het nieuws van het ongeluk in Oss zet even alle luiken open. Omdat het zo'n vreselijk willekeurig drama is.'

Respect

Het nieuws over het ongeluk in Oss grijpt iedereen aan. Het verdriet van Oss is het verdriet van heel Nederland, wordt gaandeweg de dag duidelijk. Er trekt een zware donkere deken over een land. Er ontstaat een gezamenlijkheid, de impact wordt gedeeld. Een aangedane koningin Máxima betuigt medeleven, ook namens haar man, een burgemeester van Oss laat haar emoties en tranen zien. Ministers spreken hun medeleven uit en praatprogramma's besteden allemaal tijd eraan. Honderden mensen verzamelen zich bij de plek van het ongeluk, leggen bloemen neer, steken kaarsjes aan, laten kinderen een tekening neerleggen en vallen elkaar huilend in de armen. Brandweerlieden, hulpverleners worden geknuffeld door de menigte voor hetgeen ze die ochtend hebben gedaan. Respect is er onderling en voor elkaar. Verdriet en angst verbindt.

Binnen enkele uren is er geen plek meer waar niet gesproken wordt over het drama dat die ochtend in Oss het leven van 4 kinderen ontnam. Velen kunnen zich geen voorstelling maken van het peilloze verdriet dat die ouders moeten voelen. Eenieders hart spat al uit elkaar bij het idee. Bewust zeg ik 'velen' en niet 'niemand'. Want wekelijks, misschien wel dagelijks zijn er ouders die dit wel voelen, die deze angst wel kennen en zich deze voorstelling wel kunnen maken. Ouders van kinderen over wie niet gesproken of geschreven wordt. Hooguit kort een melding in de krant over een ongeval met slachtoffers.

Wat komt er na een ongeval? Wat betekent het in coma liggen na een ongeval? Je hebt je kind nog maar tegelijkertijd ook niet. Ergens tussen hemel en aarde zeggen ze dan... Onbereikbaar ... Wat betekent het niet te kunnen afsluiten, geen hard einde te hebben? Het voortduren van die verschrikkelijke angst van dat onmenselijke verdriet? Geen start kunnen maken met rouw bij verlies...of toch wel...maar dan voor een ander 'soort verlies'? Wat voor rouwproces is dat dan? Verlies ervaren van je kind terwijl je kind er nog is. Rouwen om het onbereikbare bereikbare...dat bestaat toch niet!?

Luikjes

En toch is het een soort van rouwproces of een soort van opnieuw-ouders-van-je-kind-worden-proces. Bijna dagelijks maken ik en mijn collega's dit mee. In mijn loopbaan als verpleegkundige wordt er vaak en hard aan die luikjes in mijn hart, waarachter de angst huist, getrokken. Mijn eigen kinderen begrijpen mijn bezorgdheid ondertussen maar vragen mij toch om hen los te laten. Wie ben ik om dat niet te doen? We kunnen onze kinderen niet tegen alles beschermen, niet voor alle gevaren en pijn behoeden.

Niet altijd maar toch stiekem heel vaak kruip ik 's nachts als ik thuiskom van een avonddienst eventjes naast hen in bed. Geef ik ze alsnog die nachtzoen, wens ik ze welterusten, fluister ik zachtjes dat ik van ze houd en ze morgenvroeg weer zie. En hoop ik met heel mijn hart dat ze beschermd, gezond en gelukkig blijven.

Mee rouwen met ouders als zorgprofessional; bestaat dat? Of is er alleen sprake van begeleiden van ouders in het rouwproces? Professioneel gezien dat laatste maar zoals Nynke beschrijft 'het nieuws van het ongeluk in Oss zet even alle luiken open. Omdat het zo'n vreselijk willekeurig drama is'. Ik denk dat Nynke hiermee bedoelt dat het iedereen van ons kan overkomen. Dus ook bij die willekeurige zorgprofessional gaan luiken open. Komt het verdriet keihard binnen en worden angsten getriggerd.

We hebben allemaal een zorgprofessional-emmertje waar vele verhalen in zitten, vele tranen en angsten in opgevangen zijn. Zo'n emmertje is niet oneindig ... Zo'n emmertje raakt vol en moet je zorgvuldig mee omgaan. Soms zal het overstromen en soms moeten we zelf zorgen dat het niet over het randje gaat. Het verdriet voor de families die je niet kent maar die iets hebben meegemaakt wat iedereen had kunnen overkomen en wat iedereen vreest raakt dan ook mijn emmertje, zet de luikjes in mijn hart open.

Mijn emmertje wankelt en daarmee klotst verdriet over het randje. De luikjes in mijn hart staan op een kier en daarmee voel ik de angst. Het besef van het onmenselijke verdriet van de getroffen families raakt me. Ik leef mee, ik voel mee en wens alle betrokkenen veel sterkte.