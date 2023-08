‘Er zijn tachtigduizend wachtenden voor u’: Oss moest even geduld hebben bij de invoering van automatisch bellen

Tattoos worden steeds normaler, maar gaat ‘verheer­lij­king’ door museum Den Bosch te ver?

DEN BOSCH - Tatoeages zijn razend populair, met name bij jongeren. Zij vinden tattoos niet ordinair, maar een onderdeel van hun identiteit. Hierop meeliftend verandert het Design Museum in Den Bosch dit weekend in een tattoostudio. Al is niet iedereen fan. ,,Moet je zo’n kunstvorm wel verheerlijken?”