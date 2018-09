Erfgoedlokaal Haren vreest de toekomst

Het Erfgoedlokaal is gevestigd in een oude boerderij die hoort bij de luxe horecagelegenheid het Klooster. ,,We weten niet of de nieuwe eigenaar ons in staat stelt om onze erfgoedactiviteiten voort te zetten en wat belangrijker is: wat wordt de huurprijs", spreekt Wim van de Camp met een zorgelijke blik. De beide heren kijken met trots en tevredenheid terug op de afgelopen 10 jaar.

Volgens eigen zeggen hebben zij het Erfgoedlokaal duidelijk op de kaart gezet. ,,Onze kracht is het feit dat we twee keer per jaar een nieuwe tentoonstelling hebben", vertelt voorzitter Sjaak Arts. Wim van de Camp vult hem aan: ,,Heemkundeverenigingen uit de regio zijn enigszins jaloers op die wisselende exposities."

Rond het thema van de jaarlijkse Open Monumentendag maakt het Erfgoedlokaal Haren steeds een tentoonstelling. Dit jaar was dat Europa. Enkele onderwerpen uit het verleden: ambachten, overlijden, religie. ,,De volgende tentoonstelling is al helemaal klaar, we willen na 10 jaar onze passie te hebben laten zien, anderen de gelegenheid geven hun passie te tonen", vertellen de beide heren.

In 2005 zijn de eerste plannen gemaakt voor een permanente plek voor het tonen van het erfgoed uit Haren. Sjaak Arts zag met lede ogen aan dat er steeds meer uit zijn eigen woonplaats verdween, wat volgens zijn eigen mening bewaard moest blijven voor het nageslacht. Hij kwam in contact met Wies van Schaijik. Samen met haar man Ruud hadden ze juist het 't Klooster in volle glorie gerestaureerd. ,,Wies stelde ons de boerderij naast het opgeknapte gebouw, beschikbaar, ze was zeer begaan met het erfgoed van haar woonplaats", weten de twee heren aan de grote buurttafel te vertellen.

Quote Vaak komen er uit deze buurtpraat­jes verhalen, foto's, attributen die weer als basis dienen voor een tentoon­stel­ling Wim van de Camp