Europa moet bootvluchtelingen zo snel mogelijk terugsturen, vindt Osse Lilian Marijnissen

Bouwers toveren oud kantoor in Oss om tot nieuw wooncom­plex

8:35 OSS - Het duurde een paar jaar, maar de verbouwing van het voormalige kantoor van Akzo-Nobel is nu toch echt in volle gang. Het gebouw op de hoek van de Wethouder van Eschstraat in Oss staat in de steigers en verandert in rap tempo in wooncomplex De Vorst. Bouwbedrijf BossBouw zorgt ervoor dat de 74 studio's en appartementen voor het eind van het jaar klaar zijn.