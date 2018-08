Explosie 't Berghje Oss: einde woensdagmiddag mogelijk meer duidelijk over doorgaan kermisfeest

OSS – Pas aan het eind van de middag wordt mogelijk meer duidelijk over het doorgaan van de kermisfeesten bij café ’t Berghje in Oss. De gemeente wil pas een knoop doorhakken nadat opnieuw overleg is geweest met de politie en het OM.

Bij het café aan de Berghemseweg ging dinsdagnacht even voor 01.00 uur een explosief af. Op camerabeelden is te zien hoe een onbekend persoon richting de kroeg loopt. Een paar tellen later volgt een grote lichtflits en dwarrelen witte vlokken door het beeld. De klap was zo hard dat veel mensen in de buurt wakker schrokken. Verschillende auto’s in de omgeving raakten beschadigd. Uitbater Antoine van den Bergh kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Dat komt vooral omdat de rolluiken gesloten waren.

Net als de rest van Oss maakt ook ’t Berghje zich op voor de kermis die donderdag begint. Voor de eerste keer heeft het café toestemming om op zaterdag en zondag een overkapping en podium voor de deur te plaatsen. Op dinsdag biedt de kroeg met Foute Dinsdag een alternatief voor de afgeblazen Dolle Dinsdag. Sowieso wordt bij het café extra drukte verwacht omdat de reguliere kermisfeesten in Oss niet doorgaan.

Haast

Een woordvoerder van de gemeente zegt zich ervan bewust te zijn dat er haast geboden is bij de beslissing. Maar toch is het volgens Oss nog te vroeg om een knoop door te hakken over het doorgaan van de feesten. ,,Als gemeente, politie en Openbaar Ministerie na afronding van het onderzoek verwachten dat het niet veilig is, treffen we in overleg met alle betrokkenen maatregelen”, schrijft de gemeente in een reactie.

Quote Het zou toch idioot zijn als wij nu gestraft worden omdat iemand anders zich hier misdraagt? Op die manier geef je criminelen vrij spel. Antoine van den Bergh, uitbater café 't Berghje

Van den Bergh gaf eerder op woensdag al aan dat hij het feest gewoon wil laten doorgaan. ,,Het zou toch idioot zijn als wij nu gestraft worden omdat iemand anders zich hier misdraagt? Op die manier geef je criminelen vrij spel.”