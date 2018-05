Familie bidt voor verminkt paard Femke in Oss: 'Hopelijk haalt ze het'

OSS - Femke staat met ingezwachtelde benen in haar stal aan de Leuvenstraat in Oss. Het paard kan amper een stap verzetten nadat ze in de nacht van zondag op maandag gruwelijk werd toegetakeld. De familie Reuvers hoopt dinsdagmiddag van de dierenarts te horen hoe het verdergaat met het dier.

,,Kijk dan toch", zegt Annie Reuvers, terwijl ze Femke een liefdevolle aai over het hoofd geeft. ,,Ze kan haar linkerbeen niet verzetten en gooit haar oren naar achteren. Germ."

Horrorfilm

Het paard is van haar vader en was in april voor het eerst jarig. Ze stond sinds zes weken voor het eerst buiten in de wei, en daar ging het tussen zondagavond en maandagochtend mis. Iemand sneed haar voorste benen kapot. Het bot van haar linkerbeen was te zien doordat zelfs de spieren en pezen door waren gesneden. Een foto van de verwonding kan zo in een horrorfilm.

,,Ik had meteen zoiets van dit komt nooit meer goed. We hebben het paard gelijk naar binnen gehaald om infecties te voorkomen. In de wei zitten toch veel vliegen en dazen", verklaart Annie Reuvers. Als ze Femke een handje eten voorhoudt, strekt het edele dier haar nek uit om maar geen stap te hoeven zetten.

De benen zijn verbonden door een dierenarts. Die komt dinsdag terug om te beoordelen hoe het verdergaat met het verminkte paard. De familie bidt dat Femke er op een waardige manier doorheen komt. ,,Hopelijk haalt ze het."

Hangplek

Er is nog niemand aangehouden voor de verminking. Zonder dat ze bewijs heeft, vermoedt Annie Reuvers dat het incident niet losstaat van de hangplek pal naast de wei waar Femke stond. Het is volgens haar al vaker voorgekomen dat jongeren achter een van de paarden aanjoegen.