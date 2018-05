Fanfare eist gelijke subsidie: 'Zijn mensen uit Lith geen volwaardige Ossenaren?'

Oijense ‘SRV-man’ Carlo Vissers stopt ermee: 'Pijnlijk om die lege schappen in mijn wagen te zien’

9:22 OIJEN - Moeiteloos noemt-ie ze op, z’n rijdende SRV-collega’s die hun winkelwagen noodgedwongen in de ban deden. De Nulandse gebroeders Tielemans, de heren Van Druten, Jonker en Gielis uit Oss, Henk Megens te Deursen: geen van allen, venter tot in elke vezel, zagen ze de voorbije jaren nog brood in melk, vla, gortepap en tal van andere levensmiddelen. Óf het pensioen lonkte, óf ze begonnen een andere nering.