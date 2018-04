Fanfare Lith vecht besluit over subsidie aan: 'Dit is oneerlijk'

Hans Klok komt met horrorshow naar theater De Lievekamp in Oss

11:32 OSS - Illusionist Hans Klok staat begin september twee avonden in theater De Lievekamp in Oss met zijn familieshow House of Horror. Kaartjes kosten 49 of 55 euro per stuk en gingen woensdag gelijk na de aankondiging in de verkoop.