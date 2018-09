Fans in rep en roer! Kanye West in Nederland, voor bezoek aan Brabantse kunstenaar

Symposium in Oss voor ouderen over veiligheid in huis

14:18 OSS - Seniorenraad Oss (SRO) organiseert in samenwerking met de gezamenlijke ouderenbonden op vrijdag 26 oktober een symposium in de raadszaal van het gemeentehuis in Oss. Het thema van deze groots opgezette bijeenkomst is: ‘Veiligheid in en om huis’.