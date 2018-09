Fans van rolstoeltafeltennisser Gerald van Grunsven brengen zijn droom dichterbij

Overdonderd

Bij aanvang van de avond gaf de sportman al aan overdonderd te zijn door de gulle giften. Om zijn einddoel te bereiken zijn die ook wel hard nodig bleek uit zijn verhaal. ,,In 2014 kon ik door mijn handicap, hemofilie, niet meer staand tafeltennissen. Ik ging in Papendal trainen en vanaf 2016 volg ik het Centrum Topsport Onderwijsprogramma. Twee keer per dag rijd ik naar Arnhem voor de training. En op zondag lig ik in het zwembad om mijn schouders te ontwikkelen," vertelt de Herpenaar. Maar daar blijft het niet bij. Vaak reist hij met medespelers en zijn coach naar landen over de hele wereld, van Thailand tot Las Vegas en van Servië tot China, om er internationale wedstrijden te spelen want alleen dan kan men stijgen op de wereldranglijst.

Zijn doel is om in de top 10 te komen. Of dat voldoende is, is nog maar de vraag want NOC/NSF wil in principe enkel top 6 spelers afvaardigen. ,,Daarover zijn we momenteel nog in onderhandeling," aldus Lumen. Voorlopig speelt Gerald van Grunsven dit jaar nog naar twee internationale wedstrijden en volgend jaar wil hij acht keer naar het buitenland. Dan moet hij er klaar voor zijn al zijn er ook nog wedstrijden in het eerste kwartaal van 2020 mogelijk.