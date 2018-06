Festivalterrein Muze Misse groeit in schaduw

Vrachtwa­gen­chauf­feur ernstig gewond bij ongeval op A50 bij knooppunt Paalgraven, weg nog tot 1.00 uur dicht

20:38 OSS - Een vrachtwagen is vrijdagavond rond 18.15 uur gekanteld op de A50 bij knooppunt Paalgraven. De chauffeur was in een file op een andere vrachtwagen gebotst, waarna zijn voertuig kantelde. De chauffeur raakte ernstig gewond en is naar een ziekenhuis gebracht.