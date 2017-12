Fietser gewond na val op Molenstraat in Oss

Jeugd Rode Kruis Oss krijgt boze opmerkingen over Serious Request

13:48 OSS - Jeugdleden van Rode Kruis Oss en Omgeving krijgen van voorbijgangers 'boze opmerkingen' wanneer zij collecteren voor de actie van Serious Request. Meermaals is hen door boze voorbijgangers te kennen gegeven dat ze geen geld krijgen omdat de landelijke actie niet gericht is op hulp in het binnenland, maar bedoeld is voor steun in het buitenland.