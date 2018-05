Fietser loopt hoofdwond op door aanrijding in Lith

'Grote zorgen' over crisis in VVD en gevolgen voor formatie, partijen vragen extra raadsverga­de­ring aan in Oss

13:00 OSS - Vier partijen in Oss vragen een extra raadsvergadering aan over de crisis binnen de lokale VVD en de gevolgen daarvan voor het lopende formatieproces. Directe aanleiding is een artikelenreeks in het Brabants Dagblad, dat de binnenbrand bij de liberale partij in de afgelopen week naar buiten bracht.