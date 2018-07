Fietsersbond wil fietsers van Heihoeksingel Oss

,,Iedereen die hier eens heeft gefietst ziet direct hoe onlogisch de situatie nu is", verklaart Henk Molenhuis, contactpersoon voor de Fietsersbond in Oss. ,,Als je van de richting Heesch komt en je wilt rechtdoor richting 't Woud, moet je eerst twee drukke wegen oversteken, om vervolgens op de rijbaan tussen het gemotoriseerde verkeer terecht te komen. En dat terwijl er een prima vrijliggend fietspad aan de andere kant van de weg ligt. Dat is gewoon gevaarlijk en erg fietseronvriendelijk."

Dit voorjaar werd het vrijliggende fietspad langs de Heihoeksingel tijdelijk opengesteld voor fietsers in beide richtingen. Dat was omdat aan de oostzijde van de Heihoeksingel gewerkt werd aan een grote watertransportleiding. ,,In die maanden is er alleen een bord geplaatst dat fietsers in beide richtingen mogen fietsen. Er is niks aangepast en toch zijn er voor zover ik weet geen ongelukken gebeurd. Waarom laten ze het niet zo?"

Tegen het verkeer in

Net als het Brabants Dagblad eerder heeft Molenhuis van de gemeente te horen gekregen dat die bevreesd is voor ongewenste fietsbewegingen vanaf de rotonde bij 't Woud. Fietsers die richting het spoor rijden zouden geneigd zijn om hun tocht aan de linkerzijde van de Heihoeksingel voort te zetten en dus tegen het verkeer in te fietsen. Dit argument snijdt wat Molenhuis betreft geen hout. ,,Als je het verbodsbord vanaf de Ruwaardsingel verplaatst naar 't Woud is het opgelost. De gemeente moet alleen de bocht naar rechts bij de rotonde wat aanpassen en klaar is Kees. Het fietspad zelf is al breed genoeg."