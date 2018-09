Fietsster gewond na ongeluk in Oss

Koe steekt kop door metalen hek in weiland bij Oss en zit tijdlang klem

12 september MEGEN/HAREN - Een koe in de weilanden tussen Megen en Haren, vlakbij Oss, beleefde woensdagmiddag de schrik van haar leven. Het beest had zichzelf in de problemen gebracht door haar kop door een metalen hekwerk te steken. In die houding bleef de dame echter klem zitten.