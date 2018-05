File op A59 bij Oss door aanrijding

Bijna alles kan aan de Raadhui­slaan in Oss; van trouwen en toneelspe­len tot bankieren en scheiden

7:00 OSS - De Raadhuislaan in Oss: Je kunt er een vermogen bij elkaar bankieren, trouwen met je grote liefde, je kennis vergroten in eindeloze naslagwerken, verdrinken in kunst of een tragedie en je zintuigen verwennen met dranken en spijzen. Vijftig jaar geleden kon je op deze plek nog niéts, reden voor een serie verhalen uit wat nu 'Oss Avenue' moet worden.