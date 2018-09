Finale ‘Mooiste gebouw van Oss’ uitgesteld vanwege spoordrama

Speciaal gebed in moskee voor betrokke­nen spoorwegon­ge­luk

22 september OSS - Het Osse spoorwegongeval raakt iedereen, ongeacht ras of geloof. In de Turkse moskee Mescidi Cuma Moskee in Oss is de gebeurtenis hard aangekomen. De dochter van de imam zag het ongeluk gebeuren en heeft de helpende hand toegestoken. En daarmee kwam het ongeluk ook de moskee binnen.