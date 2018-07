FNV: Schippers Maasveren onderbreken stakingen

Stille Getuigen Over jubilaris­sen niets dan goeds

6:45 Al die afzwaaiers in het onderwijs die aan het einde van het schooljaar in de bloemetjes en in de krant worden gezet, hebben er een meestal een respectabele aantal dienstjaren opzitten. Veertig jaar is geen uitzondering. Het is klaarblijkelijk goed toeven voor de klas. Een stratenmaker zal de veertig dienstjaren niet halen.