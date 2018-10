Fors mildere straf voor geweld in 't Vlashuukske in Oss

De rechters stelden toen dat de man schuldig was aan een ' poging tot doodslag '. Het gerechtshof vond dat de verdachte 'door met kracht naar achteren te slaan met een glas' niet een reëel risico liep op het overlijden van het slachtoffer. Het hof veroordeelde de man wel voor een 'zware mishandeling'. Het slachtoffer kreeg 25 hechtingen en hield een permanent litteken op zijn gezicht aan het incident over.

De verdachte had tijdens zijn hoger beroep gevraagd om volledige vrijspraak wegens 'noodweer'. De Ossenaar had weliswaar de eerste klap uitgedeeld in de caféruzie, maar zou daarna op weinig zachtzinnige wijze zijn aangepakt. Het hof concludeerde dat de Ossenaar inderdaad 'gerechtvaardigd was' om zich te verdedigen. Het geweld was echter niet ernstig genoeg om het gebruik van een glas te rechtvaardigen. Het Hof geloofde niet dat er geen 'minder gewelddadige middelen' mogelijk waren en wees op de 'agressieve, provocerende houding' van de Ossenaar.