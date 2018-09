Forse uitslaande woningbrand in Lietingstraat in Haren

HAREN - In een huis aan de Lietingstraat in Haren woedt zondagochtend een felle brand. Daardoor is zo goed als het hele dak al verloren gegaan. Voor zover nu bekend is niemand door de brand gewond geraakt.

De eerste melding van de brand kwam rond 04.15 uur binnen. Er werd meteen groot alarm geslagen. Zo werden de blusgroepen uit Oss, Megen en Ravenstein op de hoogte gebracht van de brand.

Volledig scherm Uitslaande woningbrand in Haren. © Gabor Heeres / Marcofotografie

Het gaat om een uitslaande brand, waarbij het dak verloren is gegaan. Daardoor zijn de vlammen goed te zien voor omstanders. Ondanks het vroege uur, waren er in eerste instantie flink wat buurtbewoners op de been.

De brandweer was rond 05.30 uur nog bezig met blussen. Daarbij wordt ook een naastgelegen bijbouw natgehouden om overslaan te voorkomen.

Huis verloren gegaan in 2017

In april 2017 woedde in Lietingstraat een woningbrand. Daarbij ging toen een huis verloren. Die brand gebeurde op het perceel naast de plek waar nu brand woedt. Eerder dit jaar stond een grote stapel hout achter een woning in brand in dezelfde straat.

Op zondagochtend stond ook een huis aan de Aengelbertlaan in Oss in lichterlaaie. Een bewoner met zijn twee honden kon op tijd aan het vuur ontkomen. Het is niet bekend of deze persoon gewon is geraakt.

Bekijk hieronder nog enkele foto's van de brand van zondagochtend.

