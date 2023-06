Forse vertraging op A50 richting Oss door kapotte vrachtwagen, omleiden onmogelijk door topdrukte op A2

Fitr Festival in Oss nodigt iedereen uit om in beweging te komen

OSS - Als je van sport houdt, kun je zaterdag in Oss deelnemen aan het eerste Fitr Festival. Maar juist ook wie níet van sport houdt, is bijzonder welkom. De samenwerkende fitnessbedrijven in Oss willen hoe dan ook iedereen in beweging krijgen.