Foutparkeerders campus op de bon

Aanleg glasvezel in Maasdonk­dor­pen en Kruis­straat begint met huisbezoek

10:40 MAASDONK/KRUISSTRAAT - Voor de aanleg van glasvezel in de Maasdonkdorpen en Kruisstraat is glasvezelbedrijf E-Fiber in zee gegaan met aannemer Spitters uit Waalre. Dat bedrijf gaat in november rap aan de slag.