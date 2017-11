(G)ouwe Plaat: Sint trapt een balletje bij DESO

Sinterklaas komt aan in de Osse haven

25 november OSS - Er moeten in Oss veel lieve kinderen zijn, want Sint Nicolaas neemt uitgebreid de tijd de kinderen aan de Waalkade in Oss te begroeten. Burgemeester Wobine Buis en jeugdburgemeester Thymen van Erp ontvangen de Sint nadat hij met zijn boot aankomt in de Osse haven, en daar wachten honderden kinderen samen met hun ouders op hen.